Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 242,10 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 242,10 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 241,80 EUR nach. Bei 242,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 27.956 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (246,25 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,71 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 20,50 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR gegenüber 6,02 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 22,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

