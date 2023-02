Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Allianz 221,80 EUR

1,12% Charts

News

Analysen

Um 04:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 222,10 EUR zu. Bei 223,05 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 218,60 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 673.201 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 224,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2022 erreicht. Gewinne von 1,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 28.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,67 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 17.02.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.700,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 10.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

ADLER-Aktie leichter: Streit zwischen ADLER Group und einigen Anleihegläubiger spitzt sich zu

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

So fulminant wirken sich reinvestierte Dividenden auf das eingesetzte Kapital aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com