Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 249,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 249,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 249,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 249,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 181.293 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 2,71 Prozent niedriger. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 11,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 13,88 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,29 EUR.

Am 23.02.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 6,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,90 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

