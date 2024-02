Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 249,05 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 249,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 249,85 EUR. Bei 249,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 343.568 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,05 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,81 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 22,71 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 11,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,88 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 23.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,00 EUR, nach 4,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR in den Büchern standen.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

