Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 249,85 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 249,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.186 Allianz-Aktien.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,98 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (192,48 EUR). Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 29,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 11,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,88 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 23.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 39.600,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.700,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

