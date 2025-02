Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag schwächer

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 332,00 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 332,00 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 329,50 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 331,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 384.129 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 334,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 39,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 15,15 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 322,14 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 13.11.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 25,44 EUR je Aktie belaufen.

