Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 329,20 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 329,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 328,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 331,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 652.530 Allianz-Aktien.

Bei 334,70 EUR erreichte der Titel am 26.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,61 Prozent.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 15,15 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 322,57 EUR.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,80 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 35,03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 15.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 25,44 EUR je Allianz-Aktie.

