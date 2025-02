Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 331,80 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 331,80 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 330,00 EUR nach. Bei 331,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 94.802 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2025 bei 334,70 EUR. Gewinne von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (238,30 EUR). Mit einem Kursverlust von 28,18 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 15,15 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 322,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 13.11.2024. In Sachen EPS wurden 6,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,49 EUR je Aktie eingenommen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 25,38 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

