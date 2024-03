Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 277,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 277,05 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 276,45 EUR. Mit einem Wert von 277,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 32.270 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 278,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 39,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,46 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 275,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 23.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent auf 39.600,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.700,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

