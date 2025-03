Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 357,10 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 357,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 357,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 354,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 356,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.313 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 359,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,53 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,27 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,70 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 329,86 EUR an.

Allianz gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,90 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 35,03 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

