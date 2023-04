Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 227,00 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 225,20 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 224,20 EUR. Mit einem Wert von 226,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 327.466 Allianz-Aktien.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 227,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 0,84 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,63 EUR an.

Allianz ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 36.700,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 38.400,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Allianz am 12.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 10.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Erste Schätzungen: Allianz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hannover Rück-Aktie fester: Auch Hannover Rück verlässt Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Allianz-Aktie freundlich: Allianz sucht offenbar Käufer für Beteiligung an Neobank N26

