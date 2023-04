Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Allianz 227,00 EUR

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 226,60 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 227,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 553.554 Allianz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 227,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit Abgaben von 45,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 253,63 EUR.

Am 17.02.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36.700,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Allianz am 12.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 10.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

