Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Allianz.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 211,50 EUR. Bei 212,80 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 211,35 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 146.514 Stück.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,99 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 35,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 251,44 EUR.

Allianz ließ sich am 12.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 23,72 EUR im Jahr 2023 aus.

