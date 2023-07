Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Freitagnachmittag fester

So entwickelt sich Allianz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 219,35 EUR. Bei 220,10 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 484.465 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 28,78 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 12.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 5,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,55 Prozent gesteigert.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 23,32 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

