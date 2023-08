Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 223,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 223,70 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 224,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 95.402 Stück.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 2,10 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 253,50 EUR.

Am 10.08.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,61 EUR fest.

