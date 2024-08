Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 279,30 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 279,30 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 279,40 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 277,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.199 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.04.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 14,79 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 291,40 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR gegenüber 5,82 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,90 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

