Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagvormittag tiefer

Wie kann man als Privatanleger in volatilen Börsenphasen sein Portfolio sinnvoll aufstellen, um auch der Inflation etwas entgegenzusetzen? Eine Möglichkeit bekommen Sie abends in Form von Faktor- und Themen-ETFs im Online-Seminar vorgestellt. Erfahren Sie alles über diese beiden spannenden Anlageklassen und wie diese sogar große Aktienindizes übertrumpfen.

Heute im Fokus

DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Brenntag in Übernahmeverhandlungen mit Univar Solutions -- ADLER einigt sich mit einer Anleihegläubiger-Gruppe -- VW, Apple, Chevron, Symrise im Fokus

Barclays hebt Kursziel von BNP Paribas an. Fünfte Streikwelle bei der Commerzbank-Tochter ComTS hat begonnen. ENCAVIS kauft Onshore-Windpark in Litauen. Prozess um insolventen Goldhändler PIM steht vor Abschluss. Weitere Rekordgewinne für Autohersteller. Im Winter will Lieferando will Kurieren mehr zahlen. IG Metall ruft Vestas-Beschäftigte abermals zu Streik auf. USA verbieten Huawei-Geräte. Elon Musk will DeSantis bei Präsidentschaftskandidatur unterstützen.