Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagvormittag

Allianz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 242,50 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 242,50 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 242,70 EUR an. Bei 242,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.277 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 246,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.12.2023). Mit einem Zuwachs von 1,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 192,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 262,43 EUR an.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 22,65 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne

Börse Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge