Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Montagnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 246,35 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 246,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 245,55 EUR. Bei 248,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 321.401 Stück.

Am 23.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 269,14 EUR an.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

