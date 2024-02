Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Allianz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 249,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 250,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.970 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 256,05 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,98 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,29 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 23.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR gegenüber 4,99 EUR im Vorjahresquartal. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

