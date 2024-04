Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag gefragt

Allianz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 266,90 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 266,90 EUR zu. Bei 267,90 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 267,40 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.925 Stück gehandelt.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 4,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,52 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 280,57 EUR.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,70 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,60 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Rot