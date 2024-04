Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 267,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 267,60 EUR zu. Die Allianz-Aktie legte bis auf 267,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 267,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.707 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 4,63 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,78 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,52 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 280,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 23.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,60 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36,70 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,69 EUR im Jahr 2024 aus.

