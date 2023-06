Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 211,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 211,75 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 212,10 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 211,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 211,95 EUR. Zuletzt wechselten 214.545 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 251,44 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 12.05.2023. Das EPS wurde auf 5,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent auf 46.000,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 23,72 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie stärker: Verträge der Vorstände Karuth-Zelle und Townsend verlängert

Darum hält Top-Ökonom Mohamed El-Erian die Zinspause der Fed für einen Fehler

Studie: Laufende Verzinsung von Lebensversicherungen steigt