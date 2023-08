Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 225,85 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 225,85 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 226,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 229.413 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 228,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 30,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 253,50 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.08.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 13.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

