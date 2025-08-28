DAX23.931 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.438 -0,4%Nas21.486 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1684 ±0,0%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Notierung im Blick

Allianz Aktie News: Allianz behauptet sich am Freitagnachmittag

29.08.25 16:10 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz behauptet sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Allianz zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 361,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
362,00 EUR -0,40 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 361,50 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 362,20 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 358,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 360,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 181.336 Allianz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 380,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 4,94 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 277,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 30,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 7,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
