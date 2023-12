Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 241,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 241,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 242,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,95 EUR. Bisher wurden heute 107.958 Allianz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 246,25 EUR erreichte der Titel am 12.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 1,88 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,36 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,43 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 10.11.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 14.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,65 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start

Anzahl der deutschen Anleger 2023 gestiegen - Sicherheit höchste Priorität

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich freundlich