Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 241,95 EUR nach oben.

Das Papier von Allianz konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 241,95 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 242,50 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 301.410 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 246,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,78 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 20,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,43 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,02 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,65 EUR im Jahr 2023 aus.

