Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 266,60 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 266,60 EUR nach oben. Die Allianz-Aktie legte bis auf 268,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 267,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.186 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,03 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 25,51 Prozent sinken.

Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 14,53 EUR je Allianz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 280,57 EUR angegeben.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,99 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,60 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 36,70 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Allianz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,72 EUR fest.

