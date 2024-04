Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Dienstagvormittag zu

So entwickelt sich Allianz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 267,60 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 4,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,78 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,53 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 280,57 EUR angegeben.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,60 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 36,70 Mrd. EUR eingefahren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,72 EUR je Allianz-Aktie.

