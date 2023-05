Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,60 EUR

0,31% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 207,35 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 206,70 EUR nach. Bei 207,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.081 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2023. Mit einem Zuwachs von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 156,22 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 32,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 12.05.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 46.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 44.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 24,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Generali-Aktie stabil: Generali verdient dank starkem Schaden- und Unfallgeschäft deutlich mehr

Swiss Re-Aktie gewinnt: Ausstieg aus Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Allianz-Chefökonom Ludovic Subran sieht Gefahr eines "finanziellen Unfalls" an den Börsen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com