Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 213,75 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 213,75 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 214,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 600.776 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 6,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit Abgaben von 26,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 251,44 EUR angegeben.

Allianz ließ sich am 12.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 46.000,00 EUR gegenüber 44.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,72 EUR je Allianz-Aktie.

