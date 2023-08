Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Allianz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 225,50 EUR.

Mit einem Kurs von 225,50 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 11:49 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 226,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 225,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 226,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 158.184 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 228,40 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 1,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 156,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 253,50 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 3,85 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

