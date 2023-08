Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 226,00 EUR zu.

Das Papier von Allianz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 226,00 EUR. Bei 226,85 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 280.850 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,50 EUR an.

Am 10.08.2023 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 5,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,85 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.11.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

