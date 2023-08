Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Vormittag an Boden

So bewegt sich Allianz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 226,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 226,20 EUR nach oben. Bei 226,70 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 226,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 24.749 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. 0,97 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 44,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,50 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,97 EUR gegenüber 3,85 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.600,00 EUR – ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37.100,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,61 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz verdient

Allianz-Aktie fester: Grünes Licht für Aufbau einer eigenen Fondsgesellschaft in China

Allianz-Aktie schwächelt: Allianz lanciert zweiten milliardenschweren Kreditfonds auf