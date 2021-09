Allianz Aktie News: Allianz mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Allianz 195,46 EUR

Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 195,30 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.399 Punkten tendiert. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 195,30 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 196,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 149.296 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2020 bei 148,60 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,00 EUR aus. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,97 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

