Aktienkurs aktuell

Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Plus

30.09.25 16:10 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 357,20 EUR.

Allianz
Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 357,20 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 358,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 358,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 140.778 Allianz-Aktien.

Bei 380,30 EUR markierte der Titel am 15.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,80 EUR am 19.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 21,11 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 15,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,76 EUR je Allianz-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 361,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 7,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

