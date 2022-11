Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Allianz 205,25 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 206,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 206,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.474 Allianz-Aktien.

Bei 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,38 Prozent hinzugewinnen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 31,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 245,50 EUR.

Am 09.11.2022 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,02 EUR gegenüber 5,01 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.800,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.400,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Allianz am 17.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 16.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 16,81 EUR je Aktie belaufen.

