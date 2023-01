Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 219,00 EUR

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 219,15 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 218,70 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 221,55 EUR. Zuletzt wechselten 278.677 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,74 Prozent Luft nach oben. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 40,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,44 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 09.11.2022 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,02 EUR, nach 5,01 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.800,00 EUR im Vergleich zu 34.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 16.02.2024.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 16,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

