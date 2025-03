Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 352,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 352,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 350,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 353,20 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 213.770 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 359,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,70 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 329,86 EUR.

Am 28.02.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,73 EUR fest.

