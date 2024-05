Allianz Aktie News: Allianz am Mittag im Plus

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 266,60 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 266,60 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 267,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 130.857 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 4,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 200,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 24,74 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,73 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 286,29 EUR.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 37,66 Mrd. EUR gegenüber 25,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Allianz.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

