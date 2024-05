Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 267,50 EUR zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 267,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 268,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,70 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 410.817 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 200,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 24,99 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,73 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 286,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2024. Das EPS belief sich auf 6,32 EUR gegenüber 5,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 37,66 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 01.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 24,82 EUR je Allianz-Aktie.

