Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 267,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Bei 267,10 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 266,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.320 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 4,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 200,65 EUR am 02.06.2023. Mit einem Kursverlust von 24,85 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 14,73 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 286,29 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 01.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

