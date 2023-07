Allianz Aktie News: Allianz wird am Montagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 218,30 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 218,30 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,40 EUR nach. Bei 217,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 324.465 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 4,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Mit einem Kursverlust von 28,44 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 253,50 EUR.

Allianz ließ sich am 12.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 5,43 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie eingefahren. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

