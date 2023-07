Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Minus

Allianz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 217,65 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 217,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 217,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 217,50 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 58.428 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 4,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 39,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 253,50 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,55 Prozent gesteigert.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,32 EUR je Aktie.

