Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 225,50 EUR nach oben.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 225,50 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,80 EUR aus. Mit einem Wert von 225,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.000 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,29 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 30,72 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.08.2023. Das EPS lag bei 5,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 39.600,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.100,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 23,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

