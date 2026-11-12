Allianz-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel das Allianz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Allianz-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Allianz legte um 17:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 472,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423.521 Allianz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 26,6 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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