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Aktie unter der Lupe

Allianz-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Allianz-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen hat sich das Allianz-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
469.00 EUR 2.00 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei nach einem starken dritten Quartal angehoben worden, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die Ergebnisse unterstrichen die vorteilhafte Diversifizierung des Versicherungskonzerns, bei dem das Vermögensverwaltungsgeschäft hervor rage.

Aktienanalyse online: Die Allianz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 470,80 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 4,42 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.673 Allianz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 26,1 Prozent. Die Allianz-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

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09:11 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.11.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Allianz Underweight Barclays Capital

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