Allianz-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Aktie unter der Lupe

12.11.26 09:18 Uhr

RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen hat sich das Allianz-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei nach einem starken dritten Quartal angehoben worden, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die Ergebnisse unterstrichen die vorteilhafte Diversifizierung des Versicherungskonzerns, bei dem das Vermögensverwaltungsgeschäft hervor rage.

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Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 470,80 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 4,42 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.673 Allianz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 26,1 Prozent. Die Allianz-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / EST



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