Allianz-Analyse im Fokus

UBS AG-Analyst Will Hardcastle hat eine gründliche Analyse des Allianz-Papiers durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Neutral" belassen. "Die Allianz tut, was eine Allianz tut", schrieb Will Hardcastle am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Allianz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 1,5 Prozent auf 373,90 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,31 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. 204.689 Allianz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 0,2 Prozent zu. Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.