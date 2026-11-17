Investment-Tipp

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Barclays Capital-Analyst Claudia Gaspari das Allianz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 351 auf 385 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Selbst Seelenfrieden habe einen Preis, schrieb Claudia Gaspari am Dienstag in ihrem Kommentar zu Europas Versicherungsbranche. Sie goutiert die Defensivqualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung und Bilanzstärke. Allerdings habe die jüngste Kursstärke den Sektor entgegen schwächelnder Fundamentaldaten zu weit nach oben getrieben. Sie rät nun zur Untergewichtung der Branche in den Anlageportfolios. Ihre Top-Empfehlungen bleiben Prudential und Hiscox für überdurchschnittliches Wachstum. Generali sieht sie dagegen am kritischsten wegen einer aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigten Übernahmefantasie-Prämie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 14:06 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 469,80 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 18,05 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 119.959 Allianz-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 25,8 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Allianz voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 03:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.