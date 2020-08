Allianz bekommt Corona zu spüren - Keine konkrete Prognose

München (Reuters) - Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat die Corona-Pandemie im zweiten Quartal zu spüren bekommen.

Das operative Ergebnis brach um 19 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro ein, wie die Allianz am Mittwoch mitteilte. Damit übertraf sie aber die Erwartungen der meisten Analysten. Der Umsatz ging um sieben Prozent auf 30,9 Milliarden Euro zurück, weil sich vor allem Lebens- und Krankenversicherungen schlechter verkauften. Eine konkrete Gewinnprognose gibt die Allianz nicht. Vorstandschef Oliver Bäte verwies auf die Widerstandsfähigkeit des Konzerns in den ersten sechs Monaten: "Das macht uns zuversichtlich, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte 2020 stabile Geschäftsergebnisse sehen werden."

Nach sechs Monaten liegt der Umsatz auf Vorjahresniveau, das operative Ergebnis hinkt mit 4,9 Milliarden Euro um 20,5 Prozent hinter dem Vorjahreswert her. Nach Refinitiv-Daten erwarten Analysten für das Gesamtjahr im Schnitt einen operativen Gewinn von 10,3 (2019: 11,9) Milliarden Euro.